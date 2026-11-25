В российском прокате на прошлом уикенде продолжалось доминирование исторической драмы «Рождение империи», которая пока ещё не вошла в «клуб миллиардеров», но вплотную подобралась к этому рубежу — у картины сейчас 964 млн рублей кассовых сборов и неплохие шансы добрать недостающую сумму в ближайшие дни. Ну а следующие места в рейтинге достались новинкам — среди них «Дедмобиль» с Юрием Стояновым, сказка «Колотун и волшебное королевство», а также байопик Сильвестра Сталлоне «Рокки — это я». Правда, история создания фильма «Рокки» не смогла потягаться, например, с «Майклом» — его сборы на выходных составили лишь50 млн. А на уикенде, который начинается с 26 ноября, всем этим фильмам предстоит конкурировать с приквелом «Голодных игр», а также ещё одним фильмом по истории России.

«Голодные игры: Рассвет Жатвы», реж. Фрэнсис Лоуренс

Первый фильм по романам американской писательницы Сьюзен Коллинз вышел в 2012 году, трилогию удалось втиснуть в четыре части, а в 2023-м эта история вернулась к зрителям с приквелом «Баллада о змеях и певчих птицах». «Баллада...» собрала вдвое меньше, чем любой другой фильм франшизы — всего $284 млн, — но свой 100-миллионный бюджет окупила. «Рассвет жатвы» получился более дорогим (на него потратили около $200 млн), но, кажется, эти траты были оправданными. В США и в некоторых странах картина вышла неделю назад, сейчас её общие сборы превышают $225 млн. «Рассвет жатвы» снял режиссер Фрэнсис Лоуренс, делавший все фильмы серии, кроме самого первого, а в ролях заняты Рэйф Файнс, Эль Фаннинг, Гленн Клоуз и другие актеры. Ну а речь в картине идет о том, как проходили 50-е «Голодные игры». Напомним, что в первой части герои соревновались в играх под номером 74.

«Голодные игры: Рассвет Жатвы», реж. Фрэнсис Лоуренс. Фото: Кинокомпания «Атмосфера Кино»

«Александр I», реж. Морад Абдель-Фаттах

Очередной фильм в большом проекте по истории России, который выстраивает режиссер и продюсер Андрей Кравчук. Главный герой — император, который пришел к власти в 1801 году, после заговора против его отца, Павла I. Поначалу Александр I отличался либеральными взглядами, у него были планы по переустройству империи, но именно на его царствование пришлась война с Наполеоном. Главную роль играет Сергей Горошко, а в других ролях заняты Виталий Кищенко, Полина Кутепова и другие актеры.

«Операция „Возмездие“», реж. Гай Моше

Американский боевик, который снова предлагает «другой» взгляд на события в Афганистане в 2021-м, а заодно использует более актуальную тему Ирана. Группа агентов ЦРУ под командованием героя Лиама Нисона провалила важную миссию в Афганистане. Через несколько лет их вновь собирают вместе, чтобы они добыли 25 млн долларов, спрятанные в конце 1970-х в стене отеля в Тегеране. Им предстоит пробраться в Иран, добыть деньги — а потом уйти с ними из страны, где американцев очень сильно не любят. Правда, оказывается, что денег на условленном месте нет. Одну из главных ролей сыграл Закари Ливай («Шазам», «Мавританец», «Выживший»). Отметим, что 74-летний Нисон уже не сам бегает с пистолетом, а стал важным начальником.

«Испытание аулом 2. Ход конём», реж. Магомет-Али Найманов

Первый фильм вышел в 2023 году и отражал набирающие тогда популярность тенденции картин о современной молодежи, попавшей в непривычные для себя деревенские условия под опеку «мудрого» деда. В таких фильмах снимался, к примеру, Юрий Стоянов («На деревню к дедушке»). Данный проект отправлял 11-летнего блогера Тимура в аул Кызыл-Тогай в Карачаево-Черкесии, где вырос его отец и живет его дед. Во второй части Тимур возвращается в аул, но соперничество с двоюродными братьями заканчивается похищением породистого жеребца, которого надо обязательно найти. Стоянов, Цыганов, Добрынин. Главные деды-скандалисты российского кино Подробнее

«Дворняшка», реж. Янис Белаид

Бельгийская мультик с перелицовкой сказки о гадком утенке. Главный герой — уродливый песик, которого хозяева выкидывают на улицу. Но Дворняшка не сдается, а находит новых друзей и собирается принять участие в собачьем конкурсе красоты, чтобы найти свою семью.