Режиссерские работы Владимира Меньшова появлялись редко, но метко. Уже его дебютная школьная драма «Розыгрыш» в 1976-м принесла ему известность, а мелодрама «Москва слезам не верит» в 1980-м заняла второе место в советском прокате с невероятными 84,4 млн зрителей и получила «Оскар». Успехом пользовалась и картина «Любовь и голуби» в 1984-м – 44,5 млн проданных билетов, множество ушедших в народ цитат, любовь зрителей... Но затем у Меньшова была десятилетняя пауза – сам он вспоминал, что просто не было подходящего сценария. И лишь в начале 1990-х ему в руки попал комедийный сюжет о путанице, связанной с близнецами. Но снимать фильм, который получил странное название «Ширли-мырли» Меньшов стал лишь потому, что деньги на эту картину – целый миллион долларов – выделили лишь при условии, что он будет режиссером.

Фото: Кадр из фильма

Меньшов вспоминал, что основные сложности в подборе актера на главную роль, того самого, которому предстояло сыграть всех близнецов – в итоговом сценарии их набралось трое. Режиссер искал молодого Олега Табакова или молодого Андрея Миронова – не меньше. Пробовались Игорь Угольников, который в итоге сыграл капитана Пискунова, хорошие пробы получились у Александра Абдулова, но сотрудничество не сложилось. От отчаянья Меньшов был готов взять и 60-летнего Табакова, но тот категорически отказался, поскольку видел себя только алкоголиком Суходрищевым. И лишь в конце режиссер вернулся к кандидатуре Валерия Гаркалина – и утвердил его от безысходности.

Фото: Кадр из фильма

Но в итоге Гаркалин справился со всеми братьями – с вором-рецидивистом Василием Кроликовым, всемирно известным дирижером Иннокентием Шниперсоном и цыганом Романом Алмазовым. Для актера работа в «Ширли-мырли» стала самой известной в его кинокарьере; Гаркалин скончался 20 ноября 2021 года – он заболел коронавирусной инфекцией, в больнице впал в кому, а смерть наступила от полиорганной недостаточности.

Фото: Кадр из фильма

Ну а сам фильм Меньшов делал в достаточно сложных условиях. Миллион долларов даже в те времена был не очень большой суммой, поэтому съемочная группа старалась экономить везде, где только можно – например, договаривались о съемках на взлетной полосе аэропорта в Ульяновской области, где тогда стоял самолет Ан-124. Любопытно, что в сцене с посадкой авиалайнера на шоссе использовался тот же трюк, что был в комедии Эльдара Рязанова «Невероятные приключения итальянцев в России» – взлетную полосу заставили декорациями и разрисовали дорожной разметкой. Сумели съездить и в США, то есть кадры, в которых бандит Козюльский (Армен Джигарханян) наслаждается свободой, сняты прямо в Нью-Йорке. Но большинство сцен в «Ширли-мырли» – это разные районы Москвы.

1. Тверская

Тверская улица. Фото: Кадр из фильма ; РИА Новости / Владимир Астапкович

В 1990-е Тверская улица уже вернула своё историческое название, хотя особо не изменилась по сравнению с советским временем. В прологе показывают новость о том, что был найден огромный алмаз «Спаситель России» – её транслирует экран, установленный в самом начале Тверской, рядом с гостиницей «Интурист». На заднем плане – вид на Государственный исторический музей и башни Кремля.

2. Телеграф

Центральный телеграф. Фото: Кадр из фильма ; РИА Новости / Алексей Майшев

Следующая сцена тоже снималась на Тверской, в районе Камергерского переулка – длинная очередь к газетному киоску стоит на фоне больших часов на здании Центрального телеграфа на Тверской, 7.

3. Триумфальная арка

Триумфальные ворота. Фото: Кадр из фильма ; РИА Новости / Наталья Селиверстова

В фильме Василий Кроликов после удачного похищения «Спасителя России» въезжает в Москву через Триумфальные ворота на Кутузовском проспекте. Правда, на самом деле он движется по направлению в область – слева за воротами виден дом по адресу площадь Победы, 2к1, за которым скрыта музей-панорама «Бородинская битва».

4. ТЭЦ

ТЭЦ-25. Фото: Кадр из фильма ; РИА Новости / Антон Денисов

Градирни очаковской ТЭЦ-25 на улице Генерала Дорохова не раз попадали в кадр в «Ширли-мырли» – не только в эпизоде, где Кроликов с шиком подъезжает к своему дому, но и позже, когда мафиози во главе с Козюльским пытались попасть в его квартиру. Помимо градирен можно увидеть долину реки Навершки и расположенные вдоль неё огороды.

5. Дом Кроликова

Аминьевское шоссе, 1. Фото: Кадр из фильма ; кадр из видео

Саму квартиру, в которой Василий Кроликов обитал со своей тетей Прасковьей Алексеевной (Инна Чурикова), снимали, разумеется, в павильонах «Мосфильма» – там выстроили уголок с железнодорожным купе и все остальные комнаты. Но снаружи это был дом по адресу Аминьевское шоссе, 1, а квартиру (вернее, балкон), выбирали так, чтобы с неё было хорошо видно те самые градирни ТЭЦ-25.

6. Больница

НИИ Уронефрологии имени Сеченова. Фото: Кадр из фильма ; РИА Новости / Сергей Пятаков

Когда Василий Кроликов «проглатывает» алмаз, капитан Пискунов с подчиненными отвозят преступника в заботливые руки врачей (доктора сыграл Евгений Весник). Ну вывозят Кроликова на каталке из здания НИИ Уронефрологии имени Сеченова, Большая Пироговская ул., 2, стр. 1.

7. Набережная

Устьинского мост. Справа храм Усекновения главы Иоанна Предтечи. Фото: Кадр из фильма ; РИА Новости / Евгения Новоженина

Кроликов угоняет машину скорой помощи и за ним начинается погоня – в одном из кадров можно увидеть Большой Устьинский мост, а потом все едут по Устьинской набережной вдоль Яузы, напротив сталинской высотки на Котельнической. На заднем плане можно увидеть храм-колокольню в память Усекновения главы Иоанна Предтечи – он расположен по адресу Серебрянический пер., 1А, стр. 11.

8. Побег

СИЗО «Матросская тишина». Фото: Кадр из фильма ; РИА Новости / Валерий Мельников

Кроликов пересаживается в трамвай на улице Матросская тишина рядом с одноименным СИЗО, который находится по адресу Матросская Тишина, 18.

9. Свадьба

Территория архитектурно-паркового ансамбля «Кусково». Фото: Кадр из фильма ; РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Свадьба дирижера проходила у главной усадьбы в парке «Кусково» – съемочной группе удалось договориться о том, чтобы всё происходило прямо внутри главного дворца бывшей усадьбы Шереметьевых. Правда, было и несколько условий – например, нельзя было ходить по старинному паркету в уличной обуви. Из ситуации вышли почти элегантно, так что все актеры получили обувь, подбитую войлоком.

10. Консерватория

Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского. Фото: Кадр из фильма ; РИА Новости / Сергей Пятаков

Ну а новую жизнь Василий Кроликов обещает начать у московской государственной консерватории имени Чайковского – в кадре дворик со стороны Большой Никитской улицы.