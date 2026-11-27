В возрасте 62 лет скончался актёр театра и кино, заслуженный деятель искусств России Владимир Мельников. О его смерти сообщили на сайте Русского духовного театра «Глас», в котором Мельников работал 13 лет.

«Сцена осиротела без его доброй улыбки и неповторимой интонации», — сказано в сообщении театра.

Его коллега по театру Андрей Лавров рассказал aif.ru, что Мельников больше года боролся с онкологией. Ему был присвоен паллиативный статус, и он скончался в больнице. «Умирал мучительно», — поделился Лавров.

Прощание с Мельниковым состоится в субботу, 28 ноября, в церкви Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, которая находится на Миусском кладбище.

Владимир Мельников (первая фамилия — Пархомчик) родился в феврале 1964 года. В начале 1980-х он окончил театральное училище в Днепропетровске, затем получил диплом ГИТИСа. Работал в русском драмтеатре Одессы, затем выступал в антрепризах, но позже пришёл в труппу «Гласа». У него были роли в спектаклях «Ревизор», «Село Степанчиково…», «Чёрная книга», «Корсунская легенда» и в других постановках театра. Коллеги вспоминают, что уже после постановки страшного диагноза Мельников играл в спектаклях «Водевиль» и «Николай Рубцов». Кроме того, он был продюсером, режиссёром, музыкантом и композитором, выступал со своими песнями на бардовских концертах.

Владимир Мельников. Фото: Кадр из фильма «Час Волкова – 3» (2009)

Свои первые роли в кино Мельников сыграл ещё в конце 1970-х — это были небольшие эпизоды в нескольких фильмах. Затем он снова начал сниматься в нулевые — в сериалах «Кулагин и партнёры», «Час Волкова», «Александровский сад», «След», «Солдаты», «Глухарь», «Склифосовский». Последний раз в кино он появился в 2016 году в сериале «Осиное гнездо», а всего в его фильмографии — более тридцати работ в кино и на телевидении.

Известно, что Мельников был женат на актрисе Карине Мишулиной, дочери Спартака Мишулина; в этом браке родилась дочь Полина. Пара развелась.