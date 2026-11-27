Актер театра и кино Владимир Мельников, известный по сериалам «Глухарь» и «Склифосовский», выходил на сцену Русского духовного театра «ГЛАС» будучи уже больным и никогда не жаловался на болезнь. Об этом рассказали его коллеги по сцене.

Как сообщалось, около года Мельников боролся с онкологией. Умер он 26 нобря в больнице.

«Я очень любила Володю — и как актера, и как человека. Мы с ним работали с 2013 года, то есть 13 лет вместе, и во всех спектаклях были вместе. Он очень тонкий, чудесный, эмоциональный актер. Он написал свои песни — они у нас звучат, и в "Рубцове" тоже. В новом спектакле "Из рода в род" он прекрасно играл, прекрасно репетировал, но, к сожалению, заболел и в премьеру выйти не смог», — рассказала Галина Маслакова.

Она добавила, что Мельников был актером со стержнем.

«Это был очень цельный человек, актер с хорошим внутренним стержнем. Очень жаль, что его не стало. Он, наверное, около года боролся с онкологией, никогда не жаловался, очень мужественно себя вел», — отметила собеседница издания.

Дмитрий Крючков назвал Мельникова настоящим русским артистом.

«Очень хороший человек, русский актёр в полном смысле этого слова — именно русский. Когда-то служил в морской пехоте, патриот, потрясающий музыкант и поэт, хороший товарищ», — сказал он.

По его словам, последние годы Мельников жил, как и все артисты, часто выступал на сцене.

«Играл в спектакле "Водевиль", причем уже будучи довольно больным, также играл в спектакле "Николай Рубцов". Был очень плотно занят в репертуаре театра. Был продюсером, режиссёром, музыкантом и композитором. Сам исполнял свои песни на разных бардовских концертах», — поделился Крючков.

Виктор Золотоног вспоминает совместные поездки на рыбалку с Владимиром Мельниковым и разговоры о творчестве.

«Работали вместе в театре. Репетировали. Играли спектакли. Ездили на рыбалку не раз. Володя много рассказывал о работе и творческих поисках», — поделился Золотоног.

Как сообщалось, похороны Владимира Мельникова состоятся 28 ноября.