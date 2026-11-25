В Москве в театре «Мастерская „12“ Никиты Михалкова» 25 ноября прошла премьера пьесы Горького «Васса Железнова» в ее первой редакции от 1910 года. Режиссер постановки — Надежда Михалкова. Главную роль играет Ирина Розанова. Также в спектакле заняты Михаил Ефремов, Анна Михалкова, Андрей Баков (сын Анны Михалковой). Для 26-летнего актера это дебют на театральной сцене.

После закрытого показа спектакля, прошедшего накануне премьеры, Андрей рассказал, что было самым сложным в работе, а что помогало. Особую благодарность Андрей выразил Михаилу Ефремову, с которым был на одной сцене. Андрей играл сына Вассы — Семена, а Михаил Олегович — Прохора, брата Вассы.

Ирина Розанова в роли Вассы Железновой. Фото: предоставлено пресс-службой театра «Мастерская «12» Никиты Михалкова», фотограф Екатерина Малиновская

«Я доволен»

Мария Позднякова, aif.ru: Андрей, на поклонах наблюдала трогательную картину, как сын Надежды Никитичны Иван вас крепко обнимал, поздравлял. Было видно, как же он за вас рад.

Андрей Баков: Ваню я очень люблю, мы с ним очень близкие друзья, несмотря на разницу в возрасте (Ивану — 13 лет). Мне было очень приятно, что он посмотрел спектакль, что похвалил. Ценно, когда ты слышишь это от людей, которые тебя хорошо знают. Ему честно понравилось. И я доволен.

Ирина Розанова в роли Вассы Железновой. Фото: предоставлено пресс-службой театра «Мастерская «12» Никиты Михалкова», фотограф Екатерина Малиновская

— Для вас это дебют на сцене. Как справлялись с волнением?

— Волнение быстро исчезает, когда ты находишься в команде людей, где ты знаешь, что, если споткнешься, тебя поднимут.

И у меня нет никакого сомнения, что даже если вдруг что-то пойдет не так, мы все вместе выберемся. В этом плане я очень благодарен своим партнерам.

Михаил Ефремов в роли Прохора, брата Вассы Железновой. Фото: предоставлено пресс-службой театра «Мастерская «12» Никиты Михалкова», фотограф Екатерина Малиновская

«Мы говорим про очень неприятных людей»

— Как вы работали над образом своего героя?

— Симпатичного в моем герое мало. Да и вообще в пьесе нет положительных персонажей. Мы говорим про очень неприятных людей. Но задача любого артиста — оправдать своего героя, нет другого варианта. Важно для себя понимать, почему этот человек такой. Не факт, что ты с этим соглашаешься. Но ты должен понимать, потому что, если ты это не понимаешь, то все бессмысленно.

— Расскажите, пожалуйста, об актерском взаимодействии с Михаилом Ефремовым.

— Михаил Олегович — замечательный артист, отличный партнер по сцене. Очень много подсказывал, помогал, давал абсолютное ощущение уверенности, что все идет по плану. Я ему очень благодарен. В трудные моменты всегда подсказывал, помогал.