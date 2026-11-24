25 ноября в Театре «Мастерская „12“ Никиты Михалкова» пройдет одна из самых ожидаемых премьер сезона — зрители увидят пьесу Максима Горького в первой редакции, которую он написал в 1910 году. К этой оригинальной версии «романа о матери», как сам Горький назвал свое произведение, режиссеры обращаются крайне редко. А режиссером в данном конкретном случае выступила Надежда Михалкова. Накануне премьеры прошел закрытый показ, на котором побывал aif.ru.

Фото: Пресс-служба театра «Мастерская «12» Никиты Михалкова» / Екатерина Малиновская

Разговор о веревке в доме покойника

Спектакль начинается с перешептывания Вассы Железновой (народная артистка России Ирина Розанова) и горничной о том, что Людмила, жена младшего сына хозяйки дома Павла, не ночевала дома. Павел — кособокий, сильно хромает, клянет судьбу, что появился на свет уродом. Людмила же красавица. Когда Павел начнет упрекать мать, что она позволила ему жениться на Людмиле, та напомнит, что он валялся у нее в ногах, прося разрешение на брак, и в случае отказа грозился убить себя. А Людмила, как очень скоро узнают члены семьи, кутила ночью с дядей Прохором (Михаил Ефремов), братом Вассы Железновой. Гуляка в годах он грозит сестре, что заберет из семейного бизнеса свои капиталы — десятки тысяч рублей. Опасаясь, что Прохор, действительно, это сделает, Васса в сговоре с управляющим, он же отец Людочки, задумывают извести героя Ефремова. Управляющий принуждает горничную Липу дать Прохору во время сердечного приступа не то лекарство. А перед этим он шантажирует Липочку тем, что откроет всем ее тайну — она родила сына, не будучи замужем и ... задушила младенца. Во втором акте мы узнаем, что сына Липа родила от Павла, ныне несчастного мужа Людмилы. А свела ее с Павлом.. Васса, мол, пусть бы сын шалил дома, а не с девками в деревне. Как и многие другие свои поступки, Васса объясняет материнской любовью. Липочка не вынеся мук совести, кончает собой. К слову, Прохора она не убила подсунутым ей лекарством — он выжил, но сильно ослабел. Убьет его ударом железного колокольчика, которым в доме кличут прислугу, в пылу драки Павел.

Михаил Ефремов и Анна Михалкова. Фото: mos.ru

Грязные намеки и убийство

Это случается в присутствии всех членов семьи. В том числе второго сына Вассы — Семена (Андрей Баков, сын Анны Михалковой), он тоже женат, и мечтает получить свой кусок пирога. Как и его старшая сестра Наталья (Анна Михалкова). Она приезжает в гости к матери, зритель узнает, что Наталья замужем за военным, у нее есть дети. Давно не виделась с матерью. Васса делает грязные намеки, беседуя с дочерью. На словах Натальи, что дети у нее здоровые, усмехается: «Здоровые? А ведь отец их, муж твой, говоришь болеет все время. А дети здоровые...» Анну она пригласила шпионить и выведывать, что за козни строят против нее сыновья и брат. Щедро платит ей 100 рублей, когда Анна отдает ей письма Прохора, которые тот попросил отправить в Москву сыну. Оказывается, у Прохора есть признанный сын. Для Вассы он всего лишь еще один претендент на деньги семьи, значит, надо, чтобы письма Прохора не дошли в Москву.

Васса почти не повышает голос, на поясе у нее всегда блестит сумочка из золотой ткани, как символ кубышки. Хотя, на самом деле, все свои важные документы и бумаги, Васса прячет за большой иконой Богородицы, где у нее оборудован сейф. Она часто встает на колени перед своим иконостасом. Просит Бога простить ее грехи, объясняет, что все она делает только для блага детей.

Фото: Пресс-служба театра «Мастерская «12» Никиты Михалкова» / Екатерина Малиновская

«Дайте мне немного любви»

После смерти отца, который уже 7 месяцев не выходил из комнаты, сыновья требуют выделить им их долю наследства, и каждый из них собирается покинуть мать. Как гром среди ясного неба звучит новость, что в завещании, которое отец написал перед смертью, все достается Вассе.

Она надеется, что все будет, как прежде, а в итоге корчится под столом со стоном «Дайте мне немного любви». Есть у нее последняя надежда — внуки. Зовет старшую дочь с детьми к себе жить. А еще обещает Людочке, что если она останется с ней, выдать ее еще раз замуж — Павла Васса отправила в монастырь в обмен на то, что никто не узнает о его драке с дядей. Прохором.

Фото: Пресс-служба театра «Мастерская «12» Никиты Михалкова» / Екатерина Малиновская

Уверенность Вассы, что капиталы — это устойчивое основание семьи, что счет в банке — равен счастью, и поэтому за него надо биться не на жизнь, а на смерть, используя удары в спину, скукоживаются, как и она сама, забравшись под стол.

Вихри враждебные

А за окном уже бушуют ветры, которые очень скоро разрушат прежний мир до основания. В разграбленное в 1917 -ом году поместье Вассы, в комнатах которого гуляет ветер, приходит группа красноармейцев. Один из них, вернее, одна из них, в кожанке, с винтовкой, очень напоминает жену сына Вассы Семена. Над ней еще посмеивался дядя Прохор, мол, такая вся тихая, добропорядочная, а как-то легла на диван и давай мечтать, как будет она в бархатном халате, под ним шелковая сорочка, и принимать в таком виде всех первых людей губернии.

Фото: Пресс-служба театра «Мастерская «12» Никиты Михалкова» / Екатерина Малиновская

Красноайрмейца кличут остальные, которых зритель не видит: «Товарищ Железнова, вы там где?» А товарищ Железнова орудовала у разоренного иконостаса, где иконы валялись на полу, но она то знала, что там есть сейф. И вот товарищ в спешке рассовывает по карманам ожерелья, броши, серьги..все то, ради чего когда-то в этом доме убивали, травили, кидались друг на друга с кулакми. А товарищ Железнова поставив лихо ногу на сломанное бархатное кресло с ухмылкой произносит: «Ну, как-то так». Занавес.

Катарсис и сверхзадача

Есть ли эта концовка в оригинале пьесы — ее не может там быть, потому что она была написана за 7 лет до революции. Какой послание зашифровала режиссер в этой последней сцене? Васса, изводя людей, шла к иконам и каялась, называя то, что она совершила, грехом. В новой реальности иконы валяются на полу. Понятие греха нивелировано, как таковое. Но от этого грех Иуды не перестал существовать. Один из 12 учеников Христа предал его, вернее, продал за 30 серебренников. Греху сребролюбия много тысячелетий. Менялись эпохи, но не человек и его страсти. Можно прикрываться заботой о детях и творить преступления, можно говорить о светлом будущем и равенстве людей, и набивать карманы золотом, чтобы быть «равнее». Казалось бы, после спектакля должно остаться горькое послевкусие, но его нет. И это главное впечатление от постановки, которое не поддается логике — такое количество низменных поступков на сцене, а вера в человека остается. Как, почему? Видимо, создатели спектакля обладают в своей профессии теми «ключиками», которые позволяют выполнить сверхзадачу искусства — когда, испытав катарсис, зритель уходит со спектакля иным, чем еще несколько часов назад сдавал пальто в гардероб. И возвращаясь по уже зимним московским улицам домой, прокручивать в голове какие-то сцены, фразы героев и свои мысли на этот счет.

Фото: Пресс-служба театра «Мастерская «12» Никиты Михалкова» / Екатерина Малиновская

«Люблю своих актеров»

Актеры и режиссер трижды выходили на поклоны. Зал рукоплескал. Букеты Надежде Михалковой на сцене после третьего поклона помогали принимать старшие дети Иван и Нина.

Выйдя к журналистам уже после того, как за кулисами мнением о спектакле с его создателями поделился Никита Сергеевича Михалков , Надежда призналась: «Я очень довольна, я люблю своих артистов, я люблю команду, с которой работаю, и могу точно сказать, что спектакль случился».