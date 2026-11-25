«Это моя первая театральная работа за по­следние 20 лет», — говорит народная артистка России Ирина Розанова о главной роли в спектакле «Васса Железнова», премьера которого пройдёт в театре «Мастерская „12“ Никиты Михалкова».

Режиссёр Надежда Михалкова (слева) и исполнительница роли Вассы Железновой Ирина Розанова во время репетиции. Фото: «Мастерская «12»

— Поставила пьесу Надежда Михалкова. Надежда Никитична — не только умный и образованный человек, но и тонкий психолог, а ещё у неё прекрасное чувство юмора. В спектакле играет Миша Ефремов. Он в прекрасной форме, полон энергии. Из молодых актёров — Андрей Баков (сын Анны Михалковой, которая также играет в спектакле. — Ред.). Его участие в постановке — моя идея. Андрюшу я знаю давно, для него это будет первый опыт на театральной сцене. С каждой репетицией он играет всё увереннее. Прекрасно знает пьесу. Оговорюсь, что это не общепринятая поздняя редакция пьесы, а её первый вариант, возможность для зрителя увидеть «Вассу Железнову» в её первоначальном замысле.

Пришедшая из советского времени. Закадровая реальность Ирины Розановой Подробнее

Где играет

«Васса Железнова». «Мастерская „12“ Никиты Михалкова». 25–26 ноября и 30 декабря.