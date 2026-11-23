Никита Джигурда вышел на связь из больницы. Артисту предстоит операция по удалению тромба. Врачи, по его словам, удивляются, как он выжил: артист перенёс инфаркт на ногах. Друг Джигурды Стас Барецкий рассказал aif.ru о состоянии артиста перед госпитализацией.

«Неделю назад я виделся с ним на мероприятии. Скажу так: он сильно сдал за последнее время. Мне кажется, это связано не столько с возрастом, сколько с его графиком. Он хочет всё успеть, заработать побольше денег, поэтому хватается за всё. Я понимал, что у него не очень состояние. Поэтому по дружбе, можно сказать, приготовил ему гроб. Ну а почему нет? Вы знаете, у нас сейчас такие времена, что нужно думать заранее о таких вещах. А то можно остаться, извините меня, и без места, и без гроба», — признался Барецкий.

Стас Барецкий. Фото: Википедия

По словам музыканта и шоумена, Джигурда очень похудел. «Обычно люди худеют, если у них диабет или что-то сердечное. Но конкретно диагноз он мне не рассказывал. Он вообще не жалуется, всегда улыбается. Но в последнее время стал худой, как велосипед. Мне кажется, это какая-то нездоровая худоба», — сообщил aif.ru Барецкий.

По словам Стаса, Никита в последнее время много переживает, поскольку он поэт, а поэты всё принимают близко к сердцу.

«Но в его возрасте уже опасно так жить. Поэтому я про гроб и заговорил. С похоронами я готов ему помочь. Естественно, я хочу, чтобы он выздоровел, потому что российский шоу-бизнес без него будет совсем скучным. Вот Сергей Соседов умер, и уже как-то стало скучно. А если ещё и Джигурда на тот свет отправится, то будет совсем невесело. Мы привыкли к этим людям. Бари Алибасов тоже сейчас не в очень хорошем состоянии, я с его сыном общаюсь. Жалко, жалко. Но я надеюсь, что Джигурда всё-таки сможет выкарабкаться. Он сильный мужик, здоровья ему», — пожелал Барецкий.

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Анастасия Волочкова также высказалась о ситуации. Она сообщила, что ей звонят, чтобы узнать о случившемся с Никитой Джигурдой, и что у неё есть информация от главных врачей Боткинской больницы.

«Никита поступил туда вчера с инфарктом. Сейчас он находится в 43-й реанимации. Никита в сознании. Им занимаются доктора, включая заместителя главного врача. Он был в Екатеринбурге. Повысилось давление. Он отказался от скорой (он никогда не показывал никаких недугов и не признавался в них). Прилетев в Москву, у него давление сильно упало. И когда приехала скорая, Никиту госпитализировали с обширным инфарктом. Поставили стент. Как только будет дополнительная информация, я сразу вам поведаю. Простите, представители СМИ. Не могла отвечать каждому, да и не было достоверной информации. Теперь есть. Никита — мой друг с 1998 года и мой сосед. Частый гость в моём доме. Но сейчас не время говорить о дружбе и рассказывать истории. Сейчас лучше помолиться о его состоянии здоровья. Поставила свечу у своих икон», — добавила Анастасия.