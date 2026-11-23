Никита Борисович Джигурда — актёр, певец, режиссёр и шоумен.

Краткая биография

Родился 27 марта 1961 года в Киеве. По собственным утверждениям, происходит из рода запорожских казаков. Его фамилия имеет румынские корни и переводится как «владеющий секирой».

В юности профессионально занимался греблей на каноэ, имел звание кандидата в мастера спорта. Однако после первого курса Киевского института физкультуры забрал документы и поступил в Высшее театральное училище имени Б. В. Щукина в Москве, которое окончил в 1987 году.

В 1987 году начал работать в Театре на Таганке. В кино дебютировал с ролью в сериале «Раненые камни».

Чем известен: кино, песни, шоу

Джигурда реализовал себя в нескольких ипостасях, но наибольшую известность ему принесла репутация одного из главных российских шоуменов.

Актёрские работы

Широкую популярность ему принесла роль Виктора Курлыгина в мелодраме «Любить по-русски» (1995) и её продолжениях. Также заметными работами стали роли в исторической драме «Ермак» (1996) и фильме «Дикое поле» (1991). В 1993 году дебютировал как режиссёр и сценарист в фильме «Супермен поневоле, или Эротический мутант».

Музыка и поэзия

Известен как автор-исполнитель. Выпустил десятки альбомов, в том числе на стихи Высоцкого и Есенина, а также сборники собственных стихов.

Эпатаж и скандалы

Это главная причина его широкой известности в 2000-х и 2010-х. Он прославился громкими конфликтами с коллегами, участием в скандальных телешоу, например «Пусть говорят», провокационными выходками и неоднозначными публичными заявлениями. Его репутация «короля эпатажа» укрепилась после участия в реалити-шоу «Последний герой» в 2008 году.

В последние годы также пробовал силы в поп-MMA, проведя несколько медийных поединков.

Никита Джигурда, Марина Анисина и их дети. Фото: АиФ/ Алексей Витвицкий

Личная жизнь

Был женат несколько раз. Наиболее известные браки:

С актрисой Мариной Есипенко.

С поэтессой и фотографом Яной Павелковской, в браке с которой родились сыновья Артемий-Добровлад и Илья-Максимилиан.

С олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Мариной Анисиной. Они оформляли отношения дважды — в 2008 и 2021 годах. Этот союз сопровождался особенно громкими публичными скандалами. Никита Джигурда. Фото: www.globallookpress.com/ Павел Кашаев

Награды и звания

Народный артист Чеченской Республики (2008).

Заслуженный артист Кабардино-Балкарской АССР (1987).