На 88-м году жизни скончалась немецкая модель и актриса Верушка (настоящее имя — Вера фон Лендорф). О ее смерти сообщает Bild со ссылкой на родственника.

Верушка стала одной из самых известных моделей 1960-х годов, работала с ведущими модными домами, сотрудничала с Сальвадором Дали и снималась в кино. Позже она оставила модельный бизнес и посвятила себя фотографии и изобразительному искусству.

Детство в семье немецких аристократов

Вера фон Лендорф родилась 14 мая 1939 года в Кёнигсберге. Она происходила из семьи графов фон Лендорф, владевших поместьем в Восточной Пруссии.

Ее отец был участником заговора против Адольфа Гитлера. После неудачного покушения на фюрера 20 июля 1944 года его казнили нацисты. Семья лишилась имущества, а жизнь Веры, ее матери и сестер резко изменилась. Детство будущей модели прошло в условиях постоянных переездов.

От неудачных кастингов к мировой известности

Вера изучала искусство в Гамбурге, а затем отправилась во Флоренцию, где ее заметил фотограф Уго Мулас. Позже она перебралась в Париж, а в 1961 году — в Нью-Йорк, где попыталась построить карьеру модели.

Поначалу ее необычная внешность не пользовалась спросом: высокий рост (184 см), худощавое телосложение и крупный размер обуви мешали проходить кастинги. Однако со временем Вера создала запоминающийся образ, взяла псевдоним Верушка и стала получать предложения от модных брендов.

Модель однажды рассказала, почему решила выбрать свой псевдоним.

«Надо сделать так, чтобы меня запоминали — сразу и навсегда. Надо кого-то изобрести. Верушка по-русски — это маленькая Вера, так? Я решила стать русской. Подумала, это смешно — быть такой длинной и называться маленькой», — заявила она.

В 1960-х годах ее фотографии появлялись на обложках американского, итальянского, французского и британского Vogue. Она сотрудничала с Yves Saint Laurent и Valentino, а также работала с фотографами и художниками, среди которых был Сальвадор Дали.

Роль в «Фотоувеличении» и уход из модельного бизнеса

Мировую известность Верушке принесла не только работа в индустрии моды, но и роль в фильме Микеланджело Антониони «Фотоувеличение», вышедшем в 1966 году. Несмотря на небольшое экранное время, ее появление в картине стало одним из самых запоминающихся эпизодов.

В 1975 году модель покинула индустрию моды после конфликта с главным редактором американского Vogue Грейс Мирабеллой. В дальнейшем она сосредоточилась на творческих проектах, хотя иногда возвращалась на подиум. В частности, в 1994 году Верушка участвовала в показе Chanel.

Фото: www.globallookpress.com/ POP-EYE/Christina Kratsch via ww

В 1990-х годах модель представила проект «Автопортреты», в рамках которого создавала образы известных личностей, в том числе Мэрилин Монро и Греты Гарбо. Фотографии из этой серии неоднократно выставлялись в галереях.

После ссоры с главным редактором Vogue Грейс Мирабеллой в 1975 году Верушка ушла из индустрии моды, но продолжила заниматься боди-артом. Она также тесно сотрудничала со скульптором Хольгером Трюльцшем.

Время от времени супермодель появлялась на показах различных модных домов, таких как Saint Laurent, Paco Rabanne и Helmut Lang. В последние годы Вера вела уединенную жизнь.

Причина смерти супермодели не уточняется. Известно, что она умерла у себя дома в Берлине в окружении друзей и близких.