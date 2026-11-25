Бывший футболист молодежной сборной Швеции Кен Фагерберг умер в возрасте 37 лет, передает SVT.

По данным телеканала, Кена Фагерберга нашли мертвым в его постели на Фарерских островах, где он прожил последние 10 лет. Причина смерти не уточняется.

Кен Фагерберг провел шесть матчей за сборную Швеции по футболу до 19 лет. На его счету также один матч за молодежную команду до 21 года в 2008-м. Спортсмен выступал за клубы Швеции, Дании и Фарерских островов, в частности, за «Хорсенс», «Ассириску» и «07 Вестур».