Директор американской нацразведки США Джей Клейтон не стал отрицать, что киберугрозы для США являются реальностью.

«Американский народ должен понимать, что киберугрозы для страны являются реальными», - сказал он в интервью CNN.

Клейтон отметил, что злоумышленники располагают инструментами для взлома компьютерных систем и все совершенствуют их. В связи с этим США должны развивать свои возможности как в частном, так и в государственном секторах, сказал он.

Американская цифровая инфраструктура устарела и должна быть обновлена, подчеркнул глава нацразведки. При этом внедрение обновлений вызовет сбои в обслуживании, предупредил он.

Ранее сообщалось о сбое в работе сервисов Microsoft, Федерального управления гражданской авиации (FAA) и американских банков. Официальные лица заявили, что проблемы вызваны плановым техобслуживанием и ошибками при обновлении программного обеспечения.

Позднее стало известно, что секретная внутренняя сеть Агентства национальной безопасности (АНБ) США NSA Net, предназначенная для передачи данных с грифом секретности, не работала в течение нескольких дней. Также источники сообщили, что хакеры снова взломали криминальную базу данных ФБР, где хранятся сведения о правонарушениях и лицах, находящихся в розыске.