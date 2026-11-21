Американское Федеральное бюро расследований изучает данные о вероятном проникновении хакеров в базу, где хранятся сведения о правонарушениях и лицах, находящихся в розыске. Информацию об этом 21 ноября распространил телеканал CNN, сославшись на два источника, которым известны детали проводимой проверки.

Как указано в сообщении, ФБР выясняет обстоятельства возможного несанкционированного доступа к общенациональной базе криминальных данных. Этот ресурс является основным средством взаимодействия между правоохранительными структурами федерального уровня, штатов и муниципалитетов.

Собеседники телеканала утверждают, что атака, предположительно, была нацелена на Национальный центр криминальной информации. Благодаря этой базе американские органы правопорядка обмениваются сведениями об ордерах на арест, а также сверяют данные о гражданах.

Согласно публикации, предполагаемый взлом оказался уже вторым киберинцидентом, который затронул инфраструктуру ФБР за последние месяцы.

Накануне сообщалось, что cекретная сеть нацбезопасности США недоступна третий день из-за сбоя.