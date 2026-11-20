Секретная внутренняя сеть Агентства национальной безопасности (АНБ) США NSA Net, предназначенная для передачи данных с грифом секретности, все еще не работает — восстановить ее не удалось за три дня. Об этом информирует NBC News.

Технический сбой в коммуникационной инфраструктуре случился 17 ноября. Из-за отсутствия доступа к закрытым каналам связи часть сотрудников ведомства три дня подряд была вынуждена выполнять должностные обязанности удаленно.

В агентстве заверяют, что несмотря на логистические неудобства, инцидент не повлиял на решение ключевых оперативных задач. Глобальный сбор разведданных и обеспечение национальной кибербезопасности идут в штатном режиме. При этом в АНБ официально отвергают версию о том, что отключение сети стало результатом целенаправленной хакерской атаки.

Сообщается также, что последствия технического сбоя затронули разведывательный объект в штате Джорджия. Эта площадка занимается перехватом и анализом материалов электронной разведки, касающихся ближневосточного региона.