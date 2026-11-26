Российские спортсмены, получившие нейтральный статус от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), беспрепятственно выступят на этапе Кубка мира по лыжному двоеборью в австрийском Рамзау, который намечен на 19–20 декабря. Об этом в четверг, 26 ноября, сообщили представители спортивного офиса Рамзау (Sportbüro Ramsau), курирующего проведение турнира, в комментарии порталу Sport24.

В оргкомитете подчеркнули, что формируют состав участников на основании официальных списков атлетов с одобренным допуском, поступающих напрямую из международной федерации.

Организаторы также развеяли опасения по поводу возможных визовых барьеров для российской команды. По их словам, никаких ограничений на пересечение границы для спортсменов из утвержденного перечня FIS сейчас не действует, что подтвердили и профильные ведомства принимающей стороны.

«В настоящее время спортсменам, получившим нейтральный статус от FIS, разрешен въезд в Австрию на период проведения соревнований», — уточнили в спортивном офисе Рамзау, добавив, что именно такое официальное разъяснение поступило от австрийских властей.

Вопрос допуска к стартам в Европе остается острым из-за визовых ограничений со стороны отдельных государств. Ранее Финляндия ужесточила выдачу краткосрочных рабочих виз, лишив российских фигуристов возможности выступить на этапе Гран-при в Хельсинки, а Норвегия отказала во въезде российским конькобежцам перед декабрьским этапом Кубка мира в Ставангере. При этом сама FIS официально разрешила атлетам из РФ возвращаться на международные турниры в нейтральном статусе 2 сентября 2026 года после соответствующего вердикта Спортивного арбитражного суда.