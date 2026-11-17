Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) одобрила заявку на получение нейтрального статуса для российских лыжников Ивана Якимушкина и Марии Истоминой. Соответствующая информация размещена на официальном интернет-ресурсе руководящего органа.

В активе Якимушкина значатся серебряные медали Олимпийских игр 2022 года и мирового первенства 2021-го в эстафетной гонке, а также три золотые награды зимней Универсиады 2019 года.

Мария Истомина является обладательницей наград чемпионатов России и этапов Кубка мира. Спортсменка также завоевывала титул чемпионки мира среди юниоров и молодежи, а в 2021 году стала бронзовым призером мирового первенства по бегу на роликовых лыжах.

Ранее сообщалось, что еще пять российских лыжников получили нейтральный статус от FIS.