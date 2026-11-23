Российский ходок Максим Денисов отстранен от соревнований на четырехлетний период из-за несоблюдения антидопинговых норм. Об этом проинформировала пресс-служба Athletics Integrity Unit (AIU).

Отсчет срока дисквалификации ведется с 20 октября. Все достижения атлета, начиная с 26 августа 2023 года, подлежат аннулированию.

Основанием для отстранения послужил разбор данных биологического паспорта спортсмена. Зафиксированные показатели свидетельствовали о вероятном приеме запрещенных препаратов.

В июле 2025 года Денисов стал победителем первенства России среди атлетов до 23 лет на дистанции 10 тысяч метров.

Ранее сообщалось, что болгарский штангист и призер ОИ Божидар Андреев отстранен на четыре года за допинг.