Международная шахматная федерация (FIDE) передаст в комиссию по этике и дисциплине (EDC) материалы относительно поведения норвежского шахматиста Магнуса Карлсена на турнире Total Chess World Championship в Будапеште, где он отказался играть некоторые партии. Об этом сообщили в пресс-службе FIDE.

Чемпион мира Карлсен неудачно провел групповой турнир и прошел только в утешительный плей-офф за 17-20-е места.

Там он два дня подряд отказывался от заключительных партий с шахматисткой из Казахстана Бибисарой Асаубаевой. В итоге Карлсену засчитали технические поражения, однако он все равно смог выйти в следующий раунд. Затем норвежец пропустил еще три партии с россиянином Владиславом Артемьевым, которого затем победил на тай-брейке и занял итоговое 17-е место.

В FIDE назвали поведение Карлсена недопустимым, отметив, что в профессиональных шахматах самого высокого уровня таких прецедентов ранее не было. Там добавили, что действия норвежца, учитывая его статус, могут нанести ущерб репутации соревнований.

Шахматиста также обвинили в отсутствии уважения к соперникам, зрителям и партнерам турнира.

В FIDE также остались недовольны работой арбитров соревнований, которые, по мнению организации, не обеспечили соблюдение правил и регламента турнира.

Ранее сообщалось, что болгарский шахматист Волен Дюлгеров бурно отпраздновал победу над чемпионом мира Карлсеном.