Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен намеренно пропустил партию с казахстанской шахматисткой Бибисарой Асаубаевой на турнире Total Chess World Championship в Будапеште. Это позволило ему избежать риска потерять первую строчку рейтинга Международной шахматной федерации (FIDE).

Карлсен встретился с Асаубаевой в утешительном раунде плей-офф. Норвежец выиграл партии с рапид- и блиц-контролем со счетом 11,5:0,5, поэтому отказался выходить на игру с классическим контролем времени. За неявку ему засчитали техническое поражение, которое не повлияло на рейтинг.

В итоге встреча завершилась со счетом 11,5:8,5 в пользу Карлсена. В среду он сыграет за 17-е место.

На турнире норвежец не одержал ни одной победы в групповом этапе. Согласно лайв-рейтингу, он потерял 21,8 очка и опустился до 2801,2 пункта. Карлсен рискует впервые за 17 лет оказаться ниже отметки 2800.

Гроссмейстер занимает первую строчку рейтинга FIDE с июля 2011 года. Ничья в классической партии с Асаубаевой могла опустить его рейтинг ниже 2800 пунктов, а поражение в сочетании с победой американца Фабиано Каруаны в параллельной встрече лишило бы Карлсена лидерства.

В октябре болгарский шахматист Волен Дюлгеров бурно отреагировал на победу над Карлсеном в онлайн-турнире. Он разорвал футболку, снял штаны и начал кричать.