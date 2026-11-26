Двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли россиянин Игорь Ларионов завершил работу в отборочном комитете Зала хоккейной славы, уступив место бывшему капитану «Бостон Брюинз» словаку Здено Харе. Об изменениях в составе комиссии в четверг, 26 ноября, объявила пресс-служба Зала хоккейной славы.

В организации уточнили, что россиянин вошел в выборный орган в 2011 году и четырежды переизбирался, однако сейчас его предельный 15-летний срок полномочий подошел к концу.

Руководство Зала отметило заслуги российского специалиста и поприветствовало нового участника голосований.

«Регулярное привлечение новых голосов — одна из причин, по которым отборочный комитет так силен. Здено привнесет в работу комитета взгляд игрока, глубокое уважение к игре и глобальный подход, что обогатит наши дискуссии. Мы рады приветствовать его в комитете. Мы также хотели бы выразить признательность и благодарность Игорю Ларионову за его выдающийся вклад в развитие за последние пятнадцать лет», — отметил председатель Зала хоккейной славы Майк Гартнер.

Отборочный комитет Зала хоккейной славы включает 18 человек из числа бывших игроков, арбитров и функционеров. Игорь Ларионов был включен в Зал славы в 2008 году. За карьеру он дважды побеждал на Олимпиадах со сборной СССР, четырежды выигрывал чемпионат мира и завоевал три Кубка Стэнли в составе «Детройт Ред Уингз» и «Русской пятерки». Сменивший его Здено Хара провел в НХЛ 24 сезона, 14 лет был капитаном «Бостона», выиграл Кубок Стэнли в 2011 году и «Норрис Трофи» в 2009-м, а в Зал славы вошел в 2025 году.

Имя Игоря Ларионова в ноябре также звучало в контексте подготовки молодежной сборной России к чемпионату мира в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире, который пройдет с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027 года. Как писал aif.ru, из-за угроз Оттавы не выдать визы игрокам из КХЛ после решения CAS о возвращении команды на турнир в России прорабатывают запасной вариант со сбором юниоров из лиг Северной Америки. В этом сценарии эксперты называли Ларионова главным кандидатом на пост наставника благодаря его авторитету в НХЛ.