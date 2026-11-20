Футболист «Ростова» Андрей Лангович прокомментировал свой дебют за сборную России в товарищеских матчах с командами Узбекистана и Венесуэлы.

По словам Ланговича, все дети, которые смотрят или играют в футбол, мечтают представлять свою страну. Игрок отметил, что для него самого выступления за национальную команду представляют собой честь и гордость.

«В подростковом возрасте, естественно, задумываешься о сборной, но она все равно где-то там, далеко. Когда у меня это случилось, эмоции были на пределе – ведь я исполнил мечту маленького пацана», - сказал Лангович в беседе с championat.com.

Ранее тренер Дмитрий Пятибратов оценил игру сборной РФ в товарищеском матче с Венесуэлой.