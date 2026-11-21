Нападающий мюнхенской «Баварии» и национальной сборной Англии Гарри Кейн перенес операцию в связи с разрывом связок левого голеностопа. Об успешном хирургическом вмешательстве в субботу, 21 ноября, сообщили сам 33-летний спортсмен в соцсети X*, а также пресс-служба немецкого клуба на официальном сайте.

Травму футболист получил накануне вечером, 20 ноября, во время домашней встречи десятого тура Бундеслиги против «Кельна», которая завершилась ничьей со счетом 1:1. Из-за повреждения английский форвард не смог продолжить игру и покинул газон уже на 20-й минуте.

Проведенное углубленное обследование подтвердило серьезность диагноза.

«Это было подтверждено обследованием, проведенным медицинским отделом "Баварии". 33-летний футболист пропустит следующие несколько месяцев», — говорится в заявлении мюнхенского клуба.

Теперь нападающему предстоит пройти курс реабилитации. По предварительным данным, на полное восстановление Кейну понадобится около трех месяцев.

В текущем сезоне англичанин успел провести за мюнхенцев 16 матчей во всех турнирах, записав на свой счет десять забитых мячей и десять результативных передач. 27 октября Кейн впервые в карьере стал обладателем «Золотого мяча» — награды лучшему игроку сезона-2025/26 по версии журнала France Football, УЕФА и издания L'Equipe. В минувшем розыгрыше он забил 61 гол в 51 встрече за «Баварию» и выиграл «Золотую бутсу».

За немецкий гранд форвард выступает с лета 2023 года после перехода из лондонского «Тоттенхэма», успев по два раза завоевать золото Бундеслиги и Суперкубок Германии, а также один раз — Кубок страны. В составе сборной Англии он является бронзовым призером чемпионата мира, двукратным вице-чемпионом Европы и рекордсменом команды по числу голов — 93 мяча.

Ранее в ноябре дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) отстранил на 12 игр вратаря клуба «Андорра» Хесуса Овоно. Голкипер получил максимальное наказание за фол в концовке встречи с «Тенерифе», после которого форвард соперников Хесус де Мигель потерял сознание и утром 3 ноября скончался в больнице.

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