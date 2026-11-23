Французский «Пари Сен-Жермен» и вратарь сборной России Матвей Сафонов близки к заключению соглашения о новом контракте. Об этом пишет Le Parisien.

По данным издания, новый договор предусматривает повышение зарплаты голкипера, так как по действующему соглашению, которое рассчитано до 2029 года, россиянин входит в число самых низкооплачиваемых игроков команды.

Ранее стало известно о планах «ПСЖ» продлить контракт с россиянином до 2032 года. Сафонов играет за парижский клуб с лета 2024 года. Туда он перешел из «Краснодара».

Главный тренер команды Луис Энрике заявил, что доволен игрой Сафонова.

Напомним, недавно Сафонов признался, что во Франции скучает по борщу и пельменям.