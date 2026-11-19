Матвей Сафонов, ещё недавно — голкипер «Краснодара», а ныне — вратарь «Пари Сен-Жермен» и сборной России, днем ранее выиграл главный судебный матч в своей жизни. 17 ноября Конституционный суд РФ наконец разрешил многолетний спор футболиста с бывшей супругой Анастасией Казачек — предварительно в пользу отца ребенка. Суд признал, что автоматическое взыскание 25% от сверхвысоких доходов на одного ребенка не всегда соответствует его реальным потребностям, а дело Сафонова стало прецедентом, который с этого момента изменит правила для всех состоятельных родителей в России. Почему изначально суд присудил футболисту четверть, а не фиксированную сумму от дохода и чем российский подход отличается от французского, где сейчас играет Сафонов, — в материале aif.ru.

Родом из детства: история отношений Сафонова и Казачек

Матвей Сафонов и Анастасия Казачек познакомились в 2015 году в Краснодаре. Сафонов тогда учился в академии «Краснодара» и делал первые шаги в молодежной команде, а Анастасия заканчивала школу — 16-летний футболист, по одной из версий, пришел на ее выпускной. Через четыре года, в 2019-м, Сафонов сделал девушке предложение, однако свадьбу несколько раз откладывали из-за пандемии коронавируса. Официально они поженились в декабре 2020-го, а уже в июне 2021 года у них родилась дочь Майя. Осенью того же года пара рассталась — развод оформили в октябре 2021-го.

Сначала Сафонов, по материалам дела, добровольно перечислял бывшей супруге по 500 тысяч рублей в месяц, начиная с декабря 2021 года. Но Казачек сочла эти суммы недостаточными и обратилась в суд с требованием взыскать четверть официального дохода футболиста — и в январе 2024 года Никулинский районный суд Москвы этот иск удовлетворил.

Уже к лету 2024 года задолженность Сафонова по алиментам, рассчитанная по судебному решению, достигла примерно 60 миллионов рублей, а судебные приставы ограничили ему выезд из России, поставив под угрозу переход во французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен».

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Арифметика сверхдоходов: четверть от зарплаты

В январе 2024 года Никулинский районный суд Москвы обязал Сафонова выплачивать на содержание дочери 25% заработка. Статья 81 Семейного кодекса РФ устанавливает: на одного ребенка положена одна четверть, на двух — одна треть, на трех и более — половина дохода родителя.

На тот момент Сафонов выступал за «Краснодар», а его зарплата составляла от 8 до 12,5 млн рублей в месяц. Четверть от этой суммы означала бы, что футболист должен выплачивать миллионы рублей ежемесячно, и бывшая жена настаивала именно на таком расчете, требуя около 2,5 млн рублей в месяц. Сафонов же предлагал сделать выплаты фиксированными и оставить на уровне 300 тыс. рублей, ссылаясь на то, что эта сумма соразмерна доходам экс-супруги и реальным потребностям ребенка. Но суды трех инстанций, включая Верховный, тогда футболисту отказали, указав на стабильный высокий доход как на основание для применения долевого принципа.

Само требование о выплате четверти дохода было закреплено еще Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 июля 1967 года и с тех пор практически в неизменном виде перешло в Семейный кодекс 1996 года. Как сообщает сторона Сафонова, в годы, когда о сверхдоходах в десятки миллионов рублей в месяц мало кто мог помыслить, эта доля от заработка казалась справедливой. Сейчас же алименты в несколько миллионов рублей сопоставимы с бюджетом небольшого города.

Французское право: каждому по потребностям

Сам Сафонов сейчас играет в стране, где взыскание алиментов устроено принципиально иначе. Согласно статье 371-2 Гражданского кодекса Франции, размер содержания на ребенка определяется исходя из ресурсов обоих родителей и потребностей ребенка. Судья во французской практике вынужден смотреть не на процент, а на конкретную ситуацию: сколько нужно на жилье, питание, образование, лечение и привычный уровень жизни ребенка.

Во Франции существует и так называемая «таблица référence», которую публикует Министерство юстиции. Она носит рекомендательный характер, но судьи всегда на нее ориентируются. Для родителя со средним доходом (около 2 000–3 000 евро в месяц) и одного ребенка при классическом режиме опеки выплаты обычно составляют порядка 13–18% от чистого дохода. Средний размер алиментов на одного ребенка во Франции — около 150–250 евро в месяц. Для доходов свыше 6 000 евро в месяц таблица предлагает суммы от 650 евро и выше.

Если родитель зарабатывает миллионы, суд не обязан автоматически присуждать четверть — он может назначить фиксированную сумму, которая будет признана разумно достаточной для ребенка, а не для обогащения второго родителя. Более того, французская система активно использует механизм прямой оплаты расходов: вместо перечисления денег на счет бывшего супруга родитель может напрямую оплачивать школу, кружки, медицинские счета. Это снижает риски нецелевого использования средств бывшим супругом, и именно этот принцип, по сути, и пытался отстоять Сафонов в российском суде.

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У разбитого корыта? Решение Конституционного суда

17 ноября суд отказался признавать статью 81 СК РФ неконституционной, оставив в законе формулировку о выплате 25% от дохода. Но высшая инстанция дала судам указание: при ежемесячном доходе родителя свыше 200 тыс. рублей автоматическое взыскание четверти может приводить к необоснованному обогащению получателя и даже становиться инструментом давления. Проще говоря, теперь российские судьи будут обязаны учитывать возраст, здоровье, образование и привычный уровень жизни ребенка, а также то, что алименты, существенно превышающие 200 тыс. рублей в месяц, уже могут рассматриваться как достаточные для содержания.

Но битва бывшей супруги Сафонова еще не проиграна: дело направили на пересмотр, после чего новую сумму определит суд первой инстанции. Кроме того, КС постановил не возвращать уже выплаченные деньги, если сумма с момента принятия решения существенно уменьшится. По словам самого футболиста, за несколько лет он перечислил на содержание дочери более 90 млн рублей, включая квартиру стоимостью 57 млн — все эти средства останутся у получателя.

Урок для всех: что говорят юристы

Уже несколько дней юристы массово спорят о том, что совсем скоро нагрянет волна обращений от обеспеченных родителей, которые годами платили четверть от сверхдоходов, не имея рычагов влияния на ситуацию. С помощью Сафонова российское алиментное право, десятилетиями жившее в старой парадигме, впервые получило способ индивидуального пересмотра дела для граждан со сверхвысокими доходами. Но суд особо подчёркивает и то, что снижение выплат допустимо только при гарантии сохранения достойного уровня жизни для несовершеннолетнего.

Вместе с тем теперь российский суд, как и французский, получил право смотреть на реальные потребности ребенка, а не на баснословные суммы в платежной ведомости родителя. Пока же Сафонов готовится к очередному матчу за «Пари Сен-Жермен» — клуб, который, по данным СМИ, уже готов продлить с ним контракт до 2030 года, — его юридическая победа, вполне вероятно, приведёт к существенным переменам в российском семейном праве.