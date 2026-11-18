Вратарь французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов оказался на девятой позиции в списке самых дорогих голкиперов мира. Рейтинг составили специалисты Международного центра спортивных исследований (CIES), его данные опубликованы на официальном сайте организации.

Трансферная стоимость 27-летнего российского футболиста оценивается в 50,8 миллиона евро. Лидером рейтинга стал голкипер «Барселоны» испанец Жоан Гарсия с показателем 80,6 миллиона евро. Второе место занял итальянец Джанлуиджи Доннарумма из «Манчестер Сити» (79,9 миллиона евро), третье — бельгиец Сенне Ламменс, представляющий «Манчестер Юнайтед» (64,2 миллиона евро).

Сафонов присоединился к ПСЖ летом 2024 года, перейдя из «Краснодара». В прошлом сезоне россиянин выиграл конкуренцию за место в основном составе у француза Луки Шевалье, которого клуб приобрел после ухода Доннаруммы. Контракт Сафонова с парижской командой действует до лета 2029 года.