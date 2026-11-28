В Тихом океане вблизи побережья Новой Зеландии специалисты зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,5. Сведения о сейсмической активности распространила Геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки были зафиксированы в субботу, 28 ноября, в 17:10 по всемирному координированному времени (20:10 мск). Эпицентр природного явления находился в море на расстоянии 189 километров от небольшого новозеландского поселения Хикс-Бей, численность населения которого не превышает полутора тысяч человек.

Согласно расчетам сейсмологов, очаг землетрясения залегал на глубине десяти километров. Сведений о возможных разрушениях на берегу или пострадавших среди местных жителей не поступало.

Отметим, что в ту же субботу сейсмологи зафиксировали повышенную подземную активность и в других точках Тихоокеанского региона. Так, на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,2, в Петропавловске-Камчатском толчки ощущались силой в три балла. На юге американского штата Калифорния, в шести километрах от города Манхэттен-Бич в округе Лос-Анджелес, зарегистрировали сейсмособытие магнитудой 5,0 с последующими афтершоками.