Камчатский филиал ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН» сообщил о зафиксированном в регионе землетрясении магнитудой 6,2.

По информации ученых, эпицентр произошедшего в субботу сейсмособытия находился в 72 километрах от Петропавловска-Камчатского.

Сообщается о залегании очага землетрясения на глубине 189 километров.

Согласно предварительной оценке, на территории Петропавловска-Камчатского интенсивность землетрясения составила три балла.

Ранее сообщалось о землетрясении магнитудой 5,7, зафиксированном в Тихом океане у берегов Антарктиды.