В Алтайском крае зафиксировали землетрясение магнитудой 3,3 в ночь на 26 ноября, пишет amic.ru со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.
Сейсмособытие произошло в районе Камня-на-Оби, вблизи границы с Новосибирской областью.
«Эпицентр подземных толчков располагался в 22 километрах к северо-востоку от Камня-на-Оби. При этом расстояние от него до административной границы Алтайского края с Новосибирской областью составляло около шести километров», — сказано в публикации.
Информация о возможных разрушениях и пострадавших не поступала.
Спасатели завершили работы на месте взрыва газа в Алтайском крае
Специалисты завершили аварийно-спасательные работы на месте взрыва газа в многоэтажном доме Алтайского края, пишет altapress.ru со ссылкой на региональное МЧС.
«В райцентре Кулунда Алтайского края, где с 24 ноября разбирали последствия взрыва газа, спасатели закончили аварийно-спасательные работы и выполнили все задачи, которые стояли перед подразделениями МЧС России», — сказано в публикации.
Взрыв газа в 5-этажном доме в селе Кулунда произошел 24 ноября. В результате обрушились четвертый и пятый этажи в двух подъездах. Из-под завалов извлекли тела двух человек.
В Нижнем Новгороде за две минуты раскупили билеты на поезд Деда Мороза
Нижегородцы за две минуты раскупили билеты на поезд Деда Мороза, который должен прибыть в Нижний Новгород в конце декабря. На это обратил внимание корреспондент NewsNN.
«Нижегородцы раскупили все билеты на поезд Деда Мороза 26 декабря. Продажи стартовали в 09:00 26 ноября, однако уже через две минуты мест уже не было», — сказано в публикации.
Как отмечается, нижегородцы, которые не успели приобрести билет, все равно смогут увидеть поезд и Деда Мороза, поскольку встречу с ним организуют на перронах.
Праздничный поезд отправился в путешествие по России в ноябре. В общей сложности состав преодолеет 24 тысячи километров и посетит 65 городов. Время в пути составит около двух месяцев. Поезд должен прибыть в Нижний Новгород 26 декабря.
В Астрахани появится памятник Ивану Грозному
В Астрахани установят памятник Ивану Грозному в 2027 году, пишет АБН24.
Губернатор региона Игорь Бабушкин провел прямую линию, где, в частности, обсуждались вопросы развития земских программ, реставрации исторических объектов и подготовки культурных мероприятий.
Как сообщил Игорь Бабушкин на прямой линии, в Астрахани появится памятник Ивану Грозному в 2027 году при поддержке Российского военно-исторического общества.