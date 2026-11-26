В Алтайском крае зафиксировали землетрясение магнитудой 3,3 в ночь на 26 ноября, пишет amic.ru со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

Сейсмособытие произошло в районе Камня-на-Оби, вблизи границы с Новосибирской областью.

«Эпицентр подземных толчков располагался в 22 километрах к северо-востоку от Камня-на-Оби. При этом расстояние от него до административной границы Алтайского края с Новосибирской областью составляло около шести километров», — сказано в публикации.

Информация о возможных разрушениях и пострадавших не поступала.

Спасатели завершили работы на месте взрыва газа в Алтайском крае

Специалисты завершили аварийно-спасательные работы на месте взрыва газа в многоэтажном доме Алтайского края, пишет altapress.ru со ссылкой на региональное МЧС.

«В райцентре Кулунда Алтайского края, где с 24 ноября разбирали последствия взрыва газа, спасатели закончили аварийно-спасательные работы и выполнили все задачи, которые стояли перед подразделениями МЧС России», — сказано в публикации.

Взрыв газа в 5-этажном доме в селе Кулунда произошел 24 ноября. В результате обрушились четвертый и пятый этажи в двух подъездах. Из-под завалов извлекли тела двух человек.

В Нижнем Новгороде за две минуты раскупили билеты на поезд Деда Мороза

Нижегородцы за две минуты раскупили билеты на поезд Деда Мороза, который должен прибыть в Нижний Новгород в конце декабря. На это обратил внимание корреспондент NewsNN.

«Нижегородцы раскупили все билеты на поезд Деда Мороза 26 декабря. Продажи стартовали в 09:00 26 ноября, однако уже через две минуты мест уже не было», — сказано в публикации.

Как отмечается, нижегородцы, которые не успели приобрести билет, все равно смогут увидеть поезд и Деда Мороза, поскольку встречу с ним организуют на перронах.

Праздничный поезд отправился в путешествие по России в ноябре. В общей сложности состав преодолеет 24 тысячи километров и посетит 65 городов. Время в пути составит около двух месяцев. Поезд должен прибыть в Нижний Новгород 26 декабря.

В Астрахани появится памятник Ивану Грозному

В Астрахани установят памятник Ивану Грозному в 2027 году, пишет АБН24.

Губернатор региона Игорь Бабушкин провел прямую линию, где, в частности, обсуждались вопросы развития земских программ, реставрации исторических объектов и подготовки культурных мероприятий.

Как сообщил Игорь Бабушкин на прямой линии, в Астрахани появится памятник Ивану Грозному в 2027 году при поддержке Российского военно-исторического общества.