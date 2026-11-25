Крупные центры обработки данных, расположенные в Малайзии, Сингапуре и Индонезии, могут столкнуться с острой нехваткой водных ресурсов в 2027 году на фоне засушливой погоды, провоцируемой климатическим феноменом Эль-Ниньо. К такому выводу пришли специалисты исследовательской компании BMI.

Эксперты отмечают, что хотя сама по себе аномалия не дает стопроцентной гарантии наступления засухи, она многократно усиливает вероятность экстремально сухого года. Наиболее уязвимым звеном аналитики называют трансграничный технологический кластер, объединяющий малайзийский штат Джохор, Сингапур и индонезийский остров Батам.

Суммарная энергоемкость уже действующих и только проектируемых дата-центров в этой зоне достигает 6,6 гигаватта, причем львиная доля — 4,7 гигаватта — приходится на объекты, которые еще предстоит ввести в эксплуатацию. Как подчеркнули в BMI, сокращение запасов пресной воды способно нарушить штатный режим работы функционирующих серверов, а для девелоперов новых площадок обернется затягиванием бюрократических процедур и ростом капитальных расходов на внедрение альтернативных систем охлаждения.

При этом местные регуляторы уже начали ограничивать развитие водоемкой цифровой инфраструктуры: в штате Джохор усложнили порядок одобрения подобных строек, а федеральное правительство Малайзии в октябре запретило размещать новые ЦОД в регионах с дефицитом воды.

По данным делового агентства Bloomberg, которое также изучило отчет BMI (подразделения Fitch Solutions), ситуация усугубляется тем, что значительная часть строящихся в Джохоре и Батаме объектов ориентирована на энергоемкие вычисления для искусственного интеллекта, требующие колоссальных объемов жидкости для отвода тепла.

Напомним, что феномен Эль-Ниньо представляет собой аномальный прогрев поверхностного слоя воды в экваториальной зоне Тихого океана, который перестраивает атмосферную циркуляцию, вызывая аномальный зной и дефицит осадков в странах Юго-Восточной Азии. Как ранее стало известно, текущий эпизод Эль-Ниньо рискует стать самым мощным за последние 40 лет.