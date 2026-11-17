Периодическое потепление вод экваториального Тихого океана Эль-Ниньо, доросшее в этом году до статуса «супер», само по себе способствует более теплой зиме на территории Евразии, однако в умеренных широтах его эффект способны усилить или ослабить другие процессы. Об этом «Газете.Ru» рассказала доктор географических наук, профессор РАН, профессор кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Дарья Гущина.

Главным соперником Эль-Ниньо этой зимой климатолог назвала внезапное стратосферное потепление, которое произошло в начале ноября вместо обычных января и февраля. Оно порождает мощные и длительно существующие антициклоны. Такой очаг холода уже появился над Восточной Сибирью. По словам Гущиной, какой будет зима, решит наложение всех сигналов, включая Северо-Атлантическое колебание и Арктическую осцилляцию, а предсказать их можно максимум за две недели.

На Чукотке и Камчатке 19 и 20 ноября ожидаются ураганный ветер и сильная метель, порывы преодолеют границу в 25 м/с. Об этом NEWS.ru заявила метеоролог, специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, Чукотка окажется под влиянием циклона, расположенного восточнее Берингова моря, а порывы на побережье могут достигать 25–30 м/с, что не является экстремальным значением для региона. На юге Камчатки ветер усилится до ураганных 33–38 м/с, а выпадение снега будет сопровождаться сильной метелью.

Ухудшение погодных условий прогнозируется и на юге Дальнего Востока, включая Приморье, Хабаровский край, Сахалин и Курильские острова. Действующий там южный циклон принесет порывистый ветер и обильные осадки, в том числе мокрый снег. При этом сообщения ряда СМИ о 11-метровых волнах Позднякова не подтвердила.

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