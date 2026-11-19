Климатическое явление Эль-Ниньо в 2026 году не вызовет на рынке какао серьезных проблем, считает экономист и доктор бизнес-администрирования Валерий Корнеев.

В интервью «360» он рассказал, что отклонения от привычной нормы по количеству осадков, как правило, приводят к сокращению либо качества, либо количества производимой сельхозпродукции, в том числе какао. При этом Корнеев считает, что резкого роста цен на какао ожидать не стоит.

«В следующем сезоне урожай наверняка увеличится: будет больше внимания к его выращиванию, инвестиции оперативно добавят», — пояснил экономист.

Он также указал на то, что запасы на складах имеются запасы какао-бобов, а также отметил, что ценовые качели являются постоянной частью рынка.

Ранее глава Всемирной метеорологической организации (ВМО) Селесте Сауло заявил, что климатическое явление Эль-Ниньо в 2026 году может оказаться самым мощным за последние 40 лет. По его словам, его последствиями могут стать экстремальная жара, засуха и наводнения в разных частях планеты.