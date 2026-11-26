Стоимость жилья и арендная плата в Евросоюзе значительно выросли за 16 лет. Статистические данные в среднем по ЕС и отдельно по странам сообщества привел Евростат.

По его данным, с 2010 по 2025 год включительно жилье в Евросоюзе подорожало на 61%. Рост цен наблюдался во всех странах за исключением Италии, где они, наоборот, снизились на 2%.

Сильнее всего жилье подорожало в Венгрии (на 291%), Эстонии (на 245%) и Литве (на 206%).

Арендная плата за этот же период увеличилась на 29 процентов. Повезло лишь жителям Греции, где стоимость аренды снизилась на 8%. При этом больше всего плата выросла в Эстонии (241%), Литве (193%), Венгрии (127%) и Ирландии (118%).

Своим жильем в 2025 году владели 68% европейцев, и больше всего собственников было в Словакии — 94%. Германия и Австрия оказались на последних местах по этому показателю: там личное жилье было у 47% и 46% соответственно.

Евростат также привел данные о средней площади, которая приходится на человека. В целом по Европе в 2025 году на жителя приходилось по 1,7 комнаты. Наибольший показатель оказался у Мальты (по 2,2 комнаты), и в странах Бенилюкса — в каждой из них по 2,1 комнаты.

В конце этого рейтинга разместились Румыния (1,1 комнаты), Латвия, Польша и Словакия (в среднем по 1,2 комнаты на человека).