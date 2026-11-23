Житель Лондона на протяжении 12 лет незаконно получал налоговые льготы, предназначенные для студентов, хотя фактически не являлся учащимся. Об этом сообщает издание Infobae, материал перевел aif.ru.

Сорокалетний Вишал Кумар Ганди систематически подделывал справки об обучении и направлял их в местные муниципальные органы. Подобная схема позволила ему уклониться от уплаты налога на сумму около 15 тысяч фунтов стерлингов.

Первые фальсифицированные документы он предоставил еще в мае 2013 года и продолжал использовать данную схему вплоть до марта 2025-го. При этом Ганди оформлял фиктивный статус студента не только для себя, но и для лиц, совместно с ним проживавших.

Мошенничество было раскрыто в ходе плановой проверки, которую проводил муниципалитет Хиллингдона. Сотрудники ведомства анализировали адреса, по которым чрезмерно долго оформлялись студенческие льготы. Документы Ганди вызвали подозрения, а последующая проверка подтвердила факт фальсификации.

При предъявлении доказательств мужчина признал свою вину и уже начал возмещать причиненный ущерб. Суд приговорил его к полугоду лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на один год.

Кроме того, Ганди обязан отработать 140 часов на общественных работах, пройти программу контроля за употреблением спиртного и оплатить 9 тысяч фунтов стерлингов судебных издержек.

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