По итогам прошлого года ФРГ оказалась единственной из европейских стран, где большая часть населения арендует жилье, сообщает Евростат.

Согласно обнародованным данным, доля арендаторов жилья в ФРГ составляет 53%, в целом по Евросоюзу – 32%.

«В 2025 году 68% населения ЕС проживали в собственном жилье, тогда как остальные 32% снимали жилье», - говорится в публикации.

На первом месте по доле собственников жилья оказалась Словакия, 94% населения являются домовладельцами. В первую тройку по этому показателю вошли также Румыния (93%) и Хорватия (91%).

Напомним, в конце октября стало известно, что госдолг ФРГ превысил 2,8 трлн евро, что является историческим максимумом.

В минувшую среду глава немецкого кабмина Фридрих Мерц заявил о нехватке средств в бюджете страны на все привычные расходы.