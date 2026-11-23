Второй серийный самолет МС-21 совершил первый полет, сообщает Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), которая входит в Ростех.

Воздушное судно вылетело с аэродрома Иркутского авиационного завода, и полет длился почти три часа. Все системы МС-21 сработали штатно, полетное задание было выполнено в полном объеме.

Напомним, данное воздушное судно является среднемагистральным самолетом, который рассчитан на 211 пассажиров. Этот отечественный самолет призван заместить Ту-154 и Ту-204, а также машины иностранного производства.