Второй серийный самолет МС-21 совершил первый полет, сообщает Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), которая входит в Ростех.
Воздушное судно вылетело с аэродрома Иркутского авиационного завода, и полет длился почти три часа. Все системы МС-21 сработали штатно, полетное задание было выполнено в полном объеме.
Напомним, данное воздушное судно является среднемагистральным самолетом, который рассчитан на 211 пассажиров. Этот отечественный самолет призван заместить Ту-154 и Ту-204, а также машины иностранного производства.
Напомним, первый серийный МС-21 выполнил успешный полет 3 августа. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что группа «Аэрофлот» заказывает 90 самолетов МС-21. Глава государства назвал этот контракт масштабным и добавил, что российские авиакомпании должны быть обеспечены воздушными судами отечественного производства.