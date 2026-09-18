В Кремле назвали подписание договора о поставках МС-21 прорывным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал как прорывное предстоящее подписание соглашения о поставках самолетов МС-21-310.

В Кремле ранее проинформировали, что в пятницу Владимир Путин в режиме видеоконференции будет участвовать в церемонии подписания договора на поставку гражданских авиалайнеров МС-21-310.

«Это вот такое прорывное подписание, очень-очень важное», — отметил Песков в беседе с журналистами.

Ранее, в августе, сообщалось, что первый серийный пассажирский лайнер МС-21 совершил первый полет на аэродроме Иркутского авиазавода.