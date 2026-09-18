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Путин призвал обеспечить российские авиакомпании отечественными самолетами

"Ростех"
Москва, 18 сентября - АиФ-Москва.

Российские авиакомпании должны быть обеспечены самолетами отечественного производства. Об этом в пятницу на презентации новых объектов гражданской авиации в режиме видеоконференции заявил президент РФ Владимир Путин.

Он отметил, что парк воздушных судов нужно обновлять. Среди перспективных моделей российский лидер назвал в том числе среднемагистральный МС-21

«Что принципиально - обеспечивать растущие потребности наших авиакомпаний в современной воздушной технике, необходимо делать за счет собственных отечественных разработок», – подчеркнул глава государства.

По словам Путина, группа «Аэрофлот» сегодня заказывает 90 самолётов МС-21. Контракт он назвал масштабным.

Он добавил, что в 2025-2026 годах в России в целях обеспечения доступности авиабилетов в рамках программ субсидирования было выделено около 50 млрд рублей. С 2021 года в стране ввели в эксплуатацию 20 новых взлётно-посадочных полос и 26 аэровокзальных комплексов.

Напомним, 3 августа первый серийный МС-21 выполнил успешный полет.
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ОбществоМС-21ту-214отечественные самолетыавиакомпании РФВладимир Путин
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