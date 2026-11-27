В сети появились кадры, на которых якобы запечатлен новый реактивный дрон ВС РФ под названием «Изделие К5».

Основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев эксклюзивно для aif.ru проанализировал соответствующие кадры.

Напомним, ранее ряд Telegram-каналов сообщил, что в зоне СВО якобы были замечены новые реактивные дроны ВС РФ. Согласно обнародованным данным, новый аппарат запечатлела камера дрона противника. Также появился снимок, предположительно, с этой же моделью на земле.

Киев заявляет, что новый аппарат ВС России получил обозначение «Изделие К5». Официальных данных о названии и характеристиках беспилотника нет.

Кондратьев, однако, выразил сомнения по поводу появления подобного дрона.

«Есть вопросы по этим кадрам. Где воздухозаборник для реактивного двигателя, где бак с топливом в таком маленьком корпусе?» - отметил эксперт.

Ранее стало известно, что особые биодроны вызвали дрожь ВСУ и НАТО.