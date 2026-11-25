Непогода стала причиной задержки более трех десятков поездов в Рязанской области, сообщила в среду Федеральная пассажирская компания в мессенджере «Макс».

«Из-за ухудшения погодных условий в Рязанской области поезда дальнего следования следуют через участок Денежниково — Хрущево Московской железной дороги с ограничением скорости. В настоящее время в пути задерживаются 35 поездов дальнего следования», - говорится в публикации.

По информации компании, время задержки поездов достигает 11 часов.

Сообщается об обеспечении пассажиров поездов, задерживающихся более чем на четыре часа, питанием на станциях Рязань, Придача, Мичуринск-Воронежский и Пенза.

Накануне МЧС Рязанской области предупредило жителей региона о сильных снегопадах.

Ранее стало известно о введении в Липецке режима повышенной готовности из-за неблагоприятных погодных условий.