Ремонтные бригады Курской области ликвидировали основную часть технологических нарушений на электросетях, возникших из-за разгула зимней стихии во вторник, 24 ноября. О ходе аварийно-восстановительных работ сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

Мокрый снегопад в сочетании с сильными порывами ветра спровоцировал серию обрывов и отключений сразу в двенадцати муниципальных образованиях области. По информации главы региона, непогода затронула Фатежский, Золотухинский, Щигровский, Советский, Касторенский, Горшеченский, Курский, Курчатовский, Тимский, Медвенский, Обоянский и Пристенский районы.

В пиковый момент без энергоснабжения оказались почти десять тысяч местных жителей и восемь социально значимых учреждений, а из работы выбыли десять линий электропередачи и 120 трансформаторных подстанций.

В течение всего дня специалисты профильных служб занимались устранением последствий непогоды, благодаря чему к вечеру электричество удалось вернуть в подавляющее большинство попавших под отключение населенных пунктов. На текущий момент локальные перебои сохраняются только на двух территориях: в Обоянском районе без света остаются порядка 950 человек, а в Курском — около 870 жителей.

Александр Хинштейн выразил признательность энергетикам за слаженные и оперативные действия, подчеркнув, что перед бригадами стоит задача полностью запитать оставшихся потребителей в максимально сжатые сроки.

«Работы продолжаются. Благодарю наших энергетиков за оперативность. Задача — восстановить электроснабжение в максимально короткие сроки», — отметил Хинштейн.