В Липецке из-за неблагоприятных погодных условий введен режим повышенной готовности. Об этом сообщил глава города Михаил Щербаков в «Максе».

По оперативным данным, в городе упали 23 дерева, повреждения получили 22 автомобиля. На отдельных улицах произошло отключение электричества. Аварии на электросетях также привели к остановке повысительных насосных станций, которые обеспечивают необходимое давление в водопроводе.

Городская администрация призвала жителей соблюдать меры безопасности: не оставлять автомобили рядом с деревьями и линиями электропередачи, не приближаться к оборванным проводам и упавшим стволам.

Ранее сообщалось, что высота снежного покрова в столичном регионе к концу четверга, 26 ноября, достигнет 10–15 сантиметров.