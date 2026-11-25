В немецком городе Росток решили все же установить настоящую рождественскую елку, а не использовать вместо нее световую проекцию, сообщает DPA.

Ранее стало известно, что городские власти в этом году отказались от живого символа праздника и жителям придется довольствоваться инсталляцией. Из-за этого в Сети возникли бурные обсуждения, в ходе которых чиновники подверглись жесткой критике.

В результате решение изменили, и на рождественской ярмарке должна появиться настоящая ель.

Как пояснила глава городской администрации Ева-Мария Крёгер, изначально от установки дерева отказались по экономическим причинам — это слишком дорого для бюджета. По словам чиновницы, основные траты связаны с транспортировкой ели, монтажом, утилизацией, а также строгими требованиями безопасности, в том числе наличием круглосуточной охраны.

Крёгер пояснила, что вариант со световой инсталляцией был экспериментом на фоне нехватки средств в муниципальных бюджетах по всей Германии, но он оказался неуспешным.

Градоначальница добавила, что из-за псевдоелки администрация столкнулась с травлей в интернете, а сотрудники мэрии — с оскорблениями прямо на улице.

«Эта ненависть меня напугала», — призналась Крёгер, пояснив, что вопрос защиты чиновников тоже сыграл роль в принятии решения об установке настоящего дерева.