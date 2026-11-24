Крупнейшая на севере Германии рождественская ярмарка в Ростоке в 2026 году осталась без традиционной ели на Рождество. Вместо настоящего дерева на Крёпелинских воротах разместили световую проекцию высотой почти 30 м. Такое решение вызвало недовольство местных жителей и гостей города, сообщает DPA.

В городской компании Großmarkt Rostock GmbH объяснили отказ от ели ростом расходов на ее покупку, доставку, получение разрешений и установку. По замыслу организаторов, проекция должна была объединить традиции и современные технологии.

Однако многие жители раскритиковали нововведение в социальных сетях, назвав его неудачной заменой праздничному дереву. Организаторы заявили, что принимают критику и пересматривают свое решение. При этом сотрудники компании уже сталкиваются с нападками на улицах и в Сети.

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