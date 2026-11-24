Жители Швеции стали свидетелями необычного природного явления: в небе над страной заметили сразу три солнца. Соответствующие кадры опубликовали в социальных сетях.

Как пояснили специалисты, на видео снято эффектное солнечное гало. Из-за преломления света в ледяных кристаллах в атмосфере по бокам от настоящего Солнца появились два ярких «двойника».

Ранее сообщалось, что за последние двое суток на Солнце не зарегистрировали ни одной вспышки класса C и выше. Индекс вспышечной активности опустился до нулевого значения, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии (XRAS).

Кроме того, ранее ученые открыли систему, которой нет аналогов в 100 световых годах от Земли.