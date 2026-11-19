Астрономы обнаружили на расстоянии 28 световых лет от Земли систему из трёх звёзд. Она заставляет пересмотреть взгляды на то, каким образом светила проводят свой век и завершают его. Открытие совершила международная группа специалистов, работой которой руководил Институт исследований экзопланет Троттье (IREx), действующий при Монреальском университете. Научные результаты увидели свет в журнале Astronomy & Astrophysics (A&A).

В состав системы входят два белых карлика — плотных остатка светил, подобных Солнцу, которые уже израсходовали своё топливо, — а также красный карлик, уступающий Солнцу по яркости. Эту конфигурацию, не имеющую аналогов среди известных объектов в окрестностях Солнца, выявили в ходе поиска планет у красного карлика.

«Мы искали планеты. Вместо этого нашли нечто гораздо более неожиданное», — объяснил ведущий автор Этьен Артиго из IREx.

Отправной точкой стал прибор SPIRou, установленный на телескопе Canada-France-Hawaii на Маунакеа: с его помощью экзопланеты ищут по колебаниям скорости звезды. Однако расположенный поблизости красный карлик продемонстрировал иное поведение: специалисты зарегистрировали изменения скорости, достигавшие почти 16 км/с. Это более чем в 1000 раз превосходит ожидаемые значения. После нескольких лет наблюдений команда пришла к выводу: масса невидимого компаньона превышает половину солнечной.

«Необычное сочетание большой массы и очень низкой яркости оставляло одно правдоподобное объяснение: это остаток мертвой звезды, — сказал соавтор Чарльз-Антуан Парен из Университета Лаваля. — Скорее всего, белый карлик, хотя нейтронную звезду или черную дыру исключить было нельзя».

Далее исследователи задействовали телескоп Gemini North. Тусклый компаньон — белый карлик — был увиден напрямую прибором ʻAlopeke. О втором белом карлике, расположенном дальше, было известно и прежде: он обращается вокруг этой пары. Системы, которую можно было бы с ней сопоставить, в пределах 100 световых лет от Земли не известно.

Массу нового белого карлика определили с погрешностью менее 1%. Это даёт возможность проверить модели звёздной эволюции и физики материи в условиях экстремальных плотностей. До того как стать белым карликом, компаньон представлял собой звезду, которая примерно на 40% превосходила Солнце по массе. Превратившись в гиганта, он раздулся в сотни раз, а красный карлик двигался по такой тесной орбите, что взаимодействие оказалось практически неминуемым. В аналогичных системах раздувающееся светило поглощает компаньона либо приводит к слиянию. Однако красный карлик, судя по всему, уцелел и сохранил широкую стабильную орбиту.

«Эта система не должна существовать. У нас нет чистого объяснения, как она возникла», — сказал профессор UdeM Патрик Дюфур, специалист по белым карликам.