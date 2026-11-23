За последние двое суток на Солнце не зарегистрировали ни одной вспышки класса C и выше. Индекс вспышечной активности опустился до нулевого значения, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии (XRAS).

В течение последних двух недель график несколько раз показывал спад, однако каждый раз активность Солнца вновь возрастала. Теперь рентгеновское излучение практически не меняется, а показатель вспышек составляет 0,0. При этом длительное затишье маловероятно: Солнце пока находится на достаточно высокой стадии своего цикла. Ранее периоды без вспышек продолжались по пять-семь дней.

Геомагнитная обстановка в выходные оставалась спокойной. Однако сегодня ситуация может измениться: к Земле, согласно прогнозу, приблизится облако плазмы, выброшенное Солнцем несколько дней назад. Ожидаются умеренные геомагнитные возмущения продолжительностью несколько часов. Их максимальная интенсивность прогнозируется примерно на 18:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что на Земле была зафиксирована магнитная буря экстремального уровня G5+.