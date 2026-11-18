Удары российских войск по мостам через Днепр в Киеве серьезно осложнили ситуацию в украинской столице и привели к масштабным транспортным затруднениям. Об этом сообщил корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер, работающий в городе.

По его словам, в результате ночных атак пострадала транспортная инфраструктура, связывающая восточную и западную части Киева. Это спровоцировало серьезные перебои в движении автомобилей и образование многокилометровых пробок.

«Здесь, в Киеве, минувшей ночью творился настоящий ад, иначе и не скажешь. Были нанесены мощные удары по киевским мостам, а именно — по автомобильным мостам, соединяющим восточную и западную части города через Днепр. Теперь в Киеве снова транспортный коллапс, гигантские пробки», — сказал он.

Ваннер также отметил, что нанесенные удары нарушили логистические связи внутри украинской столицы. По оценке журналиста, совершенствование российского вооружения и повышение точности его применения создают дополнительные трудности для украинской стороны.

Ранее в Министерстве обороны России заявили, что в ночь на 17 ноября в Киеве были поражены автожелезнодорожный мост «Южный» и автодорожный мост «Северный», которые использовались для перевозок грузов Вооруженных сил Украины.