Британский музыкант Майкл Джайлз, стоявший у истоков легендарного прогрессив-рок-коллектива King Crimson и ставший его первым барабанщиком, ушел из жизни на 85-м году жизни. О кончине ударника, наступившей 23 ноября, сообщили официальный сайт группы и звукозаписывающий лейбл DGM. Причину смерти 84-летнего артиста представители команды уточнять не стали.

Бывшие коллеги по сцене подчеркнули определяющий вклад Джайлза в становление узнаваемого стиля коллектива на рубеже 1960–1970-х годов.

«Необыкновенное чувство ритма, музыкальная чуткость и крайне изобретательный подход Майкла Джайлза к игре на ударных легли в основу новаторского звучания группы», — говорится в некрологе музыкантов.

Ударник участвовал в записи двух знаковых ранних пластинок — дебютной In the Court of the Crimson King (1969), вошедшей в пятерку британского чарта, и последовавшей за ней In the Wake of Poseidon (1970), однако вскоре покинул основной состав, поскольку его тяготили стремительно обрушившаяся популярность и усложнение музыкального материала.

Майкл Рэкс Джайлз родился 1 марта 1942 года в британском графстве Хэмпшир. В 1968 году он вместе с Робертом Фриппом, Грегом Лейком, Иэном Макдональдом и Питером Синфилдом основал коллектив King Crimson, определивший облик прогрессивного рока. После ухода из группы музыкант записал совместный диск с Макдональдом, сотрудничал как сессионный ударник с Брайаном Ферри и Стивом Уинвудом, а позднее создал проект The 21st Century Schizoid Band, исполнявший ранний репертуар команды. Его сольный альбом Progress, записанный в 1978 году, увидел свет лишь в 2002-м.

В тот же день, 23 ноября, в возрасте 65 лет после долгой борьбы с раком в кругу семьи скончался бывший гитарист британской рок-группы Duran Duran Энди Тейлор, участвовавший в записи ее первых четырех альбомов и пластинки Astronaut.