Ушел из жизни основатель и бессменный лидер одной из первых российских регги-групп Jah Division Герберт Моралес. О смерти музыканта сообщила его дочь Мила в Instagram*.

«Человек-легенда, человек-эпоха, человек, стоявший у истоков регги-культуры в России», — написала она.

По словам дочери, Моралес оставил огромный след в истории регги-культуры в России. Причина смерти не раскрывается.

Похороны музыканта состоятся 22 ноября в Израиле. Через два дня ему должно было исполниться 65 лет.

Герберт Моралес родился 22 ноября 1961 года в Москве. Он является сыном кубинского революционера Леопольдо Моралеса, который был соратником Че Гевары.

В конце 1980-х Моралес основал коллектив Jah Division, ставшый одним из первых российских групп, исполнявших регги. Несколько лет назад музыкант переехал жить в Израиль.

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