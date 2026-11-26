Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подверг жесткой критике приложение коротких видео TikTok, назвав его страшной вещью, которая губительно действует на мозг человека и в особенности молодежи. С таким заявлением глава республики выступил в четверг, 26 ноября, на встрече с молодыми талантами в сфере искусственного интеллекта на полях московской конференции Сбербанка «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey 2026).

«Нам нужно обучить сельских жителей использовать интернет во благо. Сейчас все пользуются смартфоном, но почему-то думают, что он предназначен только для осуществления звонков, переписки, просмотра, может быть, каких-то фильмов, … и TikTok. Вот TikTok — это страшная вещь, которая убивает мозг человека, особенно молодого человека», — подчеркнул казахстанский лидер.

По словам Касым-Жомарта Токаева, вместо бесцельного просмотра развлекательного контента людям необходимо осваивать прикладные функции гаджетов. При наличии устойчивого интернета смартфон позволяет человеку из любого села или аула легально зарабатывать и обрести финансовую самостоятельность, формируя основу народной цифровой экономики.

Казахстанский лидер не впервые призывает сограждан пересмотреть отношение к мобильным технологиям в пользу практической отдачи. Еще 23 августа 2026 года, комментируя перспективы цифровизации и внедрения искусственного интеллекта в республике, Касым-Жомарт Токаев отмечал, что смартфоны предназначены далеко не только для просмотра видео в TikTok и должны приносить ощутимую пользу людям и экономике.

Ранее президент России Владимир Путин на форуме AI Journey 2026 предложил оснастить все работающие на российских смартфонах операционные системы специальным окном выбора ИИ-сервисов, включая отечественные разработки, писал aif.ru. Глава государства подчеркнул, что пользователям нельзя навязывать единственный предустановленный зарубежный продукт, призвал не допускать внешнего отключения нейросетей и поручил ускорить создание центров обработки данных через государственно-частное партнерство.